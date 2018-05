'O Inter não tem time para cair', diz Cuca

O técnico Cuca nega que o Palmeiras terá mais facilidades na partida deste domingo, diante do Inter, por causa da situação do adversário na tabela. Depois do empate contra o Santa Cruz em casa, na última rodada, o time gaúcho está em 16º lugar, com apenas dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

"O Inter vem de uma sequência de jogos, no ritmo. Eu penso que o Inter não é time para cair e acho que não vai cair. É uma boa equipe. Olha o que jogou contra o Flamengo, contra o Atlético-MG, o que tem jogado bem, não é time que você pensa que vai cair. Temos um respeito muito grande pelo Inter, vai ser um jogo igual. É um bom time, que não tem os pontos que poderia ter por circunstâncias no campeonato, mas tratamos como um jogo muito difícil", avaliou o treinador em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol.

O treinador manteve o suspenso sobre o substituto de Moisés, que está suspenso. Ele restringiu duas dúvidas a dois nomes: Thiago Santos e Cleiton Xavier. "Tenho a opção de entrar com o Thiago, o Tchê Tchê e Jean no meio. E o Cleiton (Xavier). Testei as duas opções e vamos estar bem servidos. Testamos o Jean na lateral, são situações que podemos usar no jogo. Amanhã (sábado) vou definir", afirmou o treinador.

O treino desta sexta-feira foi fechado à presença da imprensa, mas o treinador revelou que sua preocupação maior foi com a bola de posse. E destacou a semana livre para treinamentos. "Trabalhamos bem a semana. Quando tem a semana cheia, é muito bom. Dá para recuperar bem a parte tática e técnica também. Trabalhamos bem a posse de bola, vamos ver se teremos", disse o treinador.