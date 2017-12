O invicto Guarani atrás de outro empate Ainda invicto no returno do Campeonato Brasileiro, ao lado somente do Goiás, o Guarani tem a esperança de segurar o vice-líder Cruzeiro, neste sábado, às 18 horas, no Mineirão. O time campineiro será bastante cauteloso, priorizando a marcação, com esperança de surpreender nos contra-ataques e apostando na velocidade de seus dois atacantes: Wagner e Ricardo Lobo. O Guarani se mantém invicto nos cinco jogos do returno. Venceu dois e empatou três. O esquema defensivo, com o 4-4-2, funcionou bem nos dois empates fora de casa, quando o time segurou Vasco da Gama, em São Januário, e Paraná, em Curitiba, ambos em zero a zero. Um novo empate em Belo Horizonte também é bem aceito por todos. "Segurar o Cruzeiro no Mineirão é uma missão difícil. Mas vamos tentar", disse o técnico. Depois de passar a semana escondendo a escalação, o técnico Barbieri acabou confirmando a mesma formação que venceu o Criciúma, por 1 a 0, na última rodada, em Campinas. Ele preferiu manter o jovem Ricardo Lobo no comando de ataque, com o rápido Rinaldo no banco de reservas. O interessante é que o técnico abriu mão do jogo aéreo, não relacionando para a reserva Rodrigão, artilheiro do time com nove gols, e o grandalhão Creedence, com 1,93 m, que já marcou cinco gols. "É minha opção tática", cansou de repetir o treinador. Ele acredita que pode surpreender o adversário nos contra-ataques, mas antes terá que suportar a pressão inicial como aconteceu com o São Caetano, quarta-feira, na decisão da vaga do Grupo 4 da Copa Sul-Americana. "Eles diminuem o espaço na saída de bola e dão um verdadeiro sufoco. Mas é preciso ter calma, se posicionar bem e tocar a bola sem errar", receita ao seu time, que ocupa a décima posição, com 40 pontos. A escalação foi confirmada após o coletivo de quinta-feira à tarde no gramado do Brinco de Ouro. Nesta sexta-feira cedo houve apenas o recreativo pela manhã e folga para o almoço. A delegação seguiu à tarde para a capital mineira.