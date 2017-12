O lanterna União encara o líder Palmeiras A cada rodada fica mais complicada a situação do União São João no Campeonato Brasileiro da Série B. Lanterna, com apenas 11 pontos e lutando contra o rebaixamento, o time de Araras ainda terá que segurar o líder Palmeiras, na próxima rodada, sábado, no Palestra Itália. Os resultados de fim de semana não ajudaram muito. Apesar da derrota do Gama (1 a 0 para o CRB), o time cadango manteve a diferença de três pontos e ainda com um jogo a menos. Mogi Mirim, Anapolina e Joinville venceram América-MG (3 x 0), Remo (2 x 1) e Botafogo (3 x 2), respectivamente, e estão cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Os três times já abriram dez pontos ou mais de vantagem sobre o time ararense. Apesar de todas as dificuldades, o técnico Roberto Cavallo ainda não jogou a toalha. ?Precisamos esquecer toda essa situação em que o União está vivendo e sempre pensar no próximo jogo." Para o jogo, o treinador espera contar com as presenças do goleiro Gilson e dos atacantes Osmar e João Paulo, todos entregues ao departamento médico. O lateral Flávio e meia Fabinho, que cumpriram suspensão, estão à disposição. Em compensação, o volante Wilson Mathias está suspenso pelo terceiro amarelo.