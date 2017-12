O líder Chievo só empata na Itália O Chievo, grande sensação da temporada na Itália, não conseguiu sair do 0 a 0 com o Venezia, fora de casa, no único jogo deste sábado pelo Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe do brasileiro Eriberto passou a ter 20 pontos, na liderança isolada da competição. Neste domingo, mais oito partidas completam a rodada: Atalanta x Roma, Bologna x Fiorentina, Inter x Lecce, Lazio x Brescia, Parma x Perugia, Piacenza x Udinese, Torino x Milan e Verona x Juventus.