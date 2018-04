O líder Santos não assusta Atlético-MG O Atlético-MG encara a partida contra o líder Santos, neste sábado, às 18 horas, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, como uma oportunidade de alcançar uma "façanha" na competição. Opinião comum entre os jogadores e o técnico Jair Picrerni é que a equipe paulista é a mais qualificada e a grande candidata ao título. As duas equipes estão separadas na tabela de classificação por 21 pontos. Enquanto os paulistas lideram com 55, os mineiros estão em 18º lugar, com 34. "Jogar na Vila Belmiro sempre foi complicado, ainda mais agora que o Santos está numa fase tão boa", observou Rodrigo Fabri, que mais uma vez terá também a função de atuar no ataque. "A gente está muito concentrado em conseguir essa façanha. Na minha opinião é a melhor equipe do campeonato. Ganhar lá seria tudo de bom." Na mesma linha, Picerni afirma que o Santos é "de fato" a melhor equipe do campeonato. "Mas nada nos impede de tentar um bom resultado e realizar esse sonho", disse o treinador. Ele vai repetir o time que venceu o Coritiba, na última rodada, por 2 a 1. Desta vez, porém, decidiu determinar um revezamento entre Alex Mineiro - que passou a atuar mais recuado naquela partida - e Rodrigo Fabri, que jogou no ataque e marcou os dois gols da vitória alvinegra. Nesta sexta-feira, o departamento jurídico Atlético divulgou uma nota oficial protestando pela escalação do árbitro carioca Luiz Antônio Silva Santos, que apitará o jogo contra o Santos. A alegação é que o clube mineiro moveu processo pedindo punição dele por causa da arbitragem na derrota para o Palmeiras, dia 15 de agosto, no Mineirão. A diretoria alvinegra também classificou de "equivocado" o desempenho do árbitro na vitória do time mineiro sobre o Coritiba, no dia 22 de maio, em Curitiba.