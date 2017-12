O líder União segura empate em Santos O União São João de Araras conseguiu empatar com a Portuguesa Santista, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. O União manteve a liderança isolada, com 29 pontos, enquanto a Santista ainda é lanterna com apenas nove pontos. O União já entrou em campo favorecido pelos resultados de seus concorrentes e com a primeira posição garantida, mas a Santista tentava sair da lanterna. No primeiro tempo, os clubes não mereceram mais do que o empate sem gols. No segundo, o veterano Zinho abriu o placar aos 25 minutos, acertando um chute forte da entrada da grande área. Mas não houve nem tempo para comemorar, porque no minuto seguinte o zagueiro Romildo empatou. Ele subiu de cabeça após a cobrança de escanteio de Juliano.