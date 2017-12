O longo caminho de volta do Palmeiras O baque do descenso fez com que o Palmeiras iniciasse a longa jornada de volta à primeira divisão cambaleando. Diretoria, torcida e jogadores viviam uma experiência nova - e ninguém apostava no sucesso. Para complicar, a três dias da estréia contra o Brasiliense, a equipe foi goleada pelo Vitória por 7 a 2, pela Copa do Brasil, em pleno Palestra Itália. Na estréia na Série B, no dia 26 de abril, empate por 1 a 1 diante do Brasiliense, no DF. Depois do jogo, Zinho discutiu com Jair Picerni e decidiu que era melhor aceitar o convite do amigo Luxemburgo, que estava no Cruzeiro. Na terceira partida, veio a primeira derrota na Série B: 2 a 1 para o Náutico, em Pernambuco. A pressão sobre Picerni aumentava. O presidente Mustafá Contursi enfrentou e venceu a pressão por capricho. "Fui a maior aposta do Mustafá. Ele teve de ser forte para enfrentar muita gente que tentou me colocar para fora", admite Picerni. A aposta valeu. Embora sem mostrar futebol arrasador, time foi crescendo. Acumulou dez jogos invicto. Só tropeçou diante do Remo, 2 a 1, em Belém. Depois, não sofreu mais nenhuma derrota até acabar a primeira fase. O saldo, ótimo: 23 partidas, 47 pontos - 13 vitórias, 8 empates, apenas duas derrotas (54 gols a favor e 25 contra). "O final da primeira fase foi excelente. Mostramos aos torcedores que eles poderiam confiar. E nós também percebemos isso. Não conhecíamos o potencial da equipe", confessa Vágner Love. Na segunda fase, o primeiro quadrangular foi perfeito. A certeza da volta passou a ser contagiante. O time começou vencendo o Santa Cruz no Recife - 3 a 1. Depois, derrotou o Brasiliense por 3 a 2 no Palestra. Entre outras qualidades, mostrou coragem na vitória diante do Sport, em Recife, 2 a 1. A escorregada na partida de volta diante do Sport - derrota por 3 a 2 - foi creditada à ansiedade. As novas vitórias contra o Brasiliense (2 a 1) e Santa Cruz (2 a 0) demonstraram que tudo havia voltado ao normal. A contabilidade: em seis partidas, 15 pontos, cinco vitórias, uma derrota (14 gols pró, 8 contra). Até que chegou o sonhado quadrangular decisivo com Botafogo, Sport e Marília. Quatro times, duas vagas. O Palmeiras começou bem, empatando com o Botafogo de Levir Culpi no Rio: 1 a 1. Depois, em uma partida dificílima, derrotou o Sport por 1 a 0 no Parque Antártica. E ainda teve as duas vitórias por 2 a 0 sobre o Marília - primeiro no interior e depois no Palestra. Tudo quase perfeito, até o grande fecho de sábado à noite, com os 2 a 1 novamente sobre o Sport. Depois do longo caminho, as humilhações ficaram para trás.