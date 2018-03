O mundo maravilhoso de Mustafá e Gouvêa As tropas americanas avançavam em direção ao centro de Bagdá enquanto o ex-ministro da Informação local, Mohamed Said al-Sahaf, por um inocente otimismo ou por ainda buscar as últimas forças para encorajar a tropa iraquiana, dizia estar tudo bem, e falava até na vitória sobre os EUA. Em um de seus pronunciamentos, ao vivo, ouviram-se explosões ao fundo e tremeu o estúdio, que mais tarde seria destruído pelos mísseis invasores. A Guerra acabou, o Iraque perdeu, mas o ministro deixou seu legado, influenciando alguns dirigentes do futebol paulista. O Palmeiras foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, e, entre várias humilhações e confusões no clube, levou sete desnorteantes gols do Vitória (7 a 2) na partida de ida da Copa do Brasil, em pleno Palestra Itália. O palmeirense pode estar de cabeça quente, mas o presidente do clube, Mustafá Contursi, odiado por 11 a cada 10 torcedores, mantém-se tranqüilo, acreditando numa virada. Leia mais no Estadão