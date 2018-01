O nepotismo dos técnicos de futebol Quem pensa que Oswaldo de Oliveira é um sujeito tranqüilo, deveria conversar com seu irmão, Valdemar. Perto dele, Oswaldo é um Felipão com unha encravada. Valdemar fala baixo, muito baixo, expõe suas idéias com clareza e agradece sempre quando é lembrado para uma entrevista. Não se irrita nunca ? nem quando se fala sobre um certo nepotismo no São Paulo. Afinal, ele ganha um bom salário para fazer parte da comissão técnica montada pelo irmão. No futebol de hoje, no entanto, o caso dos Oliveira não é o único. Felipão também levou para a seleção e transformou em pentacampeão mundial o sobrinho Darlan (auxiliar de preparação física). E Valdir Espinosa sempre que pode cava um lugarzinho para o filho Rivelino, também preparador físico. Leia mais no Jornal da Tarde