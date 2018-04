O noivo Ronaldo embarca para Berlim O sorriso que insiste em não sair do rosto denuncia: o noivo Ronaldo está feliz demais. E não esconde de ninguém a sua ansiedade. Quer que chegue logo o dia 2 de janeiro para se casar com Daniella Cicarelli em Paris. No seu embarque nesta segunda-feira para a Alemanha, o jogador poderia usar a sua prerrogativa de celebridade e embaixador da ONU para ter entrada exclusiva no aeroporto de Cumbica. Mas fez questão de ir com a noiva ao balcão da Lufthansa como qualquer pessoa comum pegar a sua passagem de primeira classe. Ele quis mostrar a noiva, as alianças e, principalmente, a sua felicidade. "Nunca estive tão feliz na minha vida. Fazer o pedido de casamento no domingo à noite para o pai da Dani foi dez vezes mais difícil do que marcar gols na final da Copa do Mundo. Estava muito nervoso. Deu tudo certo. Estou viajando para a Alemanha noivo e já estou com saudades dela", disse Ronaldo, olhando para a noiva que devolvia o olhar apaixonado e completava: "Foi lindo, foi lindo, lindo." Ficou claro que Ronaldo não irá se casar com uma nova ?Ronaldinha? - tipo de mulher que anula a sua personalidade para agradar o jogador. Pelo contrário. As carreiras de modelo e apresentadora a fazem independente até financeiramente. Ela detestou quando um repórter perguntou a Ronaldo se Daniella havia sido "firme demais" ao apressá-lo a noivar e marcar o casamento. "Amor, eu peguei pesado com você?", perguntou, irritada, Cicarelli. "Não. De jeito nenhum. Você mandou muito bem", respondeu, submisso, o atacante. Daniella seguiu a mesma postura independente ao responder que não pretende se fixar na Europa depois de casada. "Posso até fazer alguns trabalhos por lá. E ficar o máximo de tempo possível ao lado do Ronaldo. Mas tenho coisas demais no Brasil para abandoná-las agora." Cicarelli não quer abrir mão dos dois programas que apresenta na MTV. Seu contrato com a tevê termina em janeiro de 2005. Ronaldo fez questão de dizer que não é um privilegiado na seleção brasileira. Os comentários eram que ele tinha mais regalias do que qualquer jogador da história, mesmo Pelé, na concentração do selecionado. Acredita ser ?normal? a folga que teve de Parreira para adiar o seu embarque para Berlim do domingo para esta segunda. No domingo à noite, houve o pedido de casamento e o noivado na casa de Daniella. "Não existe privilégio. Qualquer jogador que estivesse passando pela fase que estou passando teria alguns direitos para ficar com sua noiva. O Parreira e o grupo estão sendo maravilhosos comigo nesta hora de um novo casamento. Sempre me dediquei à seleção e se pedi algum tempo livre com a Dani é porque realmente eu precisei. E vou jogar contra a Alemanha até mais feliz." Da partida de quarta, Ronaldo não deixa dúvida sobre o que esperar do adversário. "Eles vão tentar ganhar de qualquer maneira. Estão encarando o jogo não como um amistoso, mas como uma revanche. A partida será diante dos seus torcedores. Não vai ser fácil." Sobre a partida contra a Bolívia, Ronaldo foi provocado por um repórter, que elogiou o seu preparo físico. Daniella não o deixou nem responder. "Correr comigo fez bem durante as férias. Tanto que ele fez aquele gol lindo logo no primeiro minuto. Podem agradecer a mim", dizia Cicarelli. Ronaldo olhava embevecido. Depois de cerca de dez minutos de entrevista, o casal se cansou de falar. Posou para as fotos e deu autógrafos e foi para a área de embarque internacional. Aí sim, Ronaldo e Cicarelli fizeram valer o fato de serem celebridades e desfrutaram de privilégio impensável aos comuns mortais. Embora só o atacante tivesse passagem, Daniella passou pela alfândega e ficou com o noivo esperando pelo embarque. Ficaram trocando beijos e sussurrando como qualquer casal apaixonado. "Te encontro na quinta-feira, em Madri", prometia a modelo que viajará quarta-feira à Espanha.