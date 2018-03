O novo eldorado é logo ali: na Ucrânia Alessandro chegou ontem pela manhã a Kiev, para ser instalado no CT de Kontche-Zaspe. Em seu site (dynamo.kiev.ua), o Dínamo de Kiev apresenta o lateral-direito como ?alugado? por três meses ? enquanto seu procurador Léo Rabello diz que existe um contrato por três anos. De toda forma, o jogador ignorou o contrato de empréstimo do Flamengo, firmado no domingo com o Palmeiras, para ficar até o fim do ano. E o atacante Liedson ? no site chamado de ?Lidson? ?, ex-Corinthians, tinha chegada prevista para tarde da noite à capital da Ucrânia. Os dois sinalizam o caminho dos novos bons negócios do futebol: a Ucrânia. Leia mais no Jornal da Tarde