O novo Palmeiras vai atacar de novo O Palmeiras que enfrenta o Fluminense, neste domingo às 16h, na capital do Piauí, decidindo uma vaga para a semifinal da Copa dos Campeões, mudou em relação ao primeiro semestre. Segundo as palavras do ex-lateral e agora volante Arce, a equipe não está mais dependendo exclusivamente de suas jogadas de bola parada e cobranças de falta. O paraguaio acredita que, com a colocação de jogadores como Diego, Fabiano Eler e Nenê, o time tornou-se homogêneo e muito mais compacto. Leia mais no Jornal da Tarde