O outro lado da juíza Silvia A loira de cabelos soltos, maquiagem leve, 1,72m, 60kg, num vestido frente-única de cetim em tom acinzentado, que chegou ontem caminhando com sua sandália de salto alto, no fim de tarde, no prédio da Federação Paulista de Futebol (FPF), nem de longe lembrava a profissional que 24 horas antes trabalhava no gramado do Morumbi. Mas Sílvia Regina de Oliveira, que de calção preto e camisa amarela, rosto lavado pelo suor e rabo-de-cavalo apitou domingo o empate de 1 a 1 entre São Paulo e Portuguesa Santista, tinha uma boa razão para essa produção toda. Receberia minutos depois, pelo terceiro ano consecutivo, uma honraria vinda direto de Zurique: o escudo concedido pela Fifa (Federação Internacional de Associações de Futebol) aos árbitros de seu quadro: Leia mais no Jornal da Tarde