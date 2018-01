'Palmeiras foi superior e mereceu o título', diz Dorival Júnior

O técnico do Santos, Dorival Júnior, disse após o vice-campeonato da Copa do Brasil, já na madrugada desta quinta-feira que o Palmeiras mereceu conquistar a vitória no tempo normal e confirmar o título nos pênaltis. Para o treinador, a equipe da Vila Belmiro teve uma atuação muito abaixo do esperado e, por isso, deixou escapar a vantagem do empate conquistada no triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, na Vila Belmiro.

"As coisas não deram certo. Nosso time não se achou e temos que reconhecer que o Palmeiras foi eficiente e mereceu o resultado", comentou o treinador. Dorival perdeu a chance de conquistar pela segunda vez a Copa do Brasil, já que em 2010 foi campeão do torneio com o próprio Santos, ao bater o Vitória na final. Nesta quarta-feira, o time jogou mal e perdeu por 2 a 1 no tempo normal, seguido de 4 a 3 nos pênaltis.

Dorival afirmou que ficou surpreso pela má atuação da equipe. "Assumo essa condição. Fizemos nosso melhor, mas realmente não foi uma grande noite. De todo o período que estou aqui, foi a partida que jogamos bem abaixo do que vínhamos atuando. A campanha que o Santos vinha fazendo era irrepreensível, mas ficou abaixo", explicou.

Em 14 jogos na competição a equipe santista teve apenas duas derrotas na campanha, ambas por 2 a 1. A primeira foi para o Sport, na terceira fase, e outra diante do Palmeiras, no Allianz Parque. "O Palmeiras prevaleceu em volume. Não conseguimos a troca de passe, nem manter a posse de bola ou organizar jogadas. O Santos não jogou com a mesma leveza das últimas partidas", lamentou.

O Santos chegou a chutar uma bola na trave no primeiro tempo, com Victor Ferraz, mas pouco criou no restante do jogo. Apenas nos minutos finais Ricardo Oliveira conseguiu diminuiu e levar a final para os pênaltis, quando Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique desperdiçaram as cobranças.