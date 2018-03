O Palmeiras que não caiu para a 2ª Criado para ser uma sucursal do Palmeiras e formar craques para a equipe paulista, o Palmeiras Nordeste, caçula da primeira divisão do Campeonato Baiano, causou furor quando iniciou sua trajetória meteórica regional. Venceu, após a fundação em agosto 2000, a Terceira e a Segunda Divisões do Campeonato Baiano, e chegou à elite estadual em 2001. No ano passado, sagrou-se campeão do interior e já disputou a série C do Campeonato Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde