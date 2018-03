"O período crítico está passando. Diego é forte" O quadro clínico de Maradona está evoluindo favoravelmente e o período crítico da crise cardíaca e pulmonar que motivaram sua internação no domingo em um hospital em Buenos Aires, parece ter sido superado. Esta é a avaliação do médico particular do ex-jogador, Alfredo Cahe. "O estado crítico está passando. Diego é muito forte. Seu coração ainda está inchado, mas está apresentando um funcionamento incrivelmente dentro do normal?, afirmou o médico à Rádio 10. Apesar disso, ele adverte que o estado ainda é ?delicado?. Maradona continua internado na UTI da clínica Suizo-Argentina, no centro da capital argentina. Está inconsciente e respira com o auxílio de aparelhos. Se o quadro continuar evoluindo da forma como se mostrou até agora, diz o médico, é possível que o respiradouro automático seja retirado a partir de sábado. De acordo com os médicos da clínica, ainda não é possivel saber se Maradona terá ou não algum tipo de dano neurológico ao final de todo esse processo. ?Equanto ele não despertar e obedecer a comandos como os de mover mão ou perna, não é possível falar nada sobre esse assunto?, dizem os especialistas. A filha de Maradona, Dalma, de 17 anos, está otimista. ?Quero dizer a vocês que estou muito otimista e que papai está cada dia melhor?, disse Dalma em entrevista divulgada nesta quinta-feira pelo diário Olé.