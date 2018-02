O primeiro desafio dos pentacampeões O amistoso entre Brasil e Portugal, hoje, às 17h15, no Porto, marcará a reestréia ´para valer´ de Carlos Alberto Parreira à frente da Seleção Brasileira. Apesar de haver comandado o time no empate (0 a 0) contra a China, no início de fevereiro, desta vez Parreira teve tempo para conversar com os jogadores e implantar sua filosofia de trabalho. Além do mais, enfrentará uma seleção forte - e comandada por Luiz Felipe Scolari, que levou o time ao penta. Leia mais no Jornal da Tarde