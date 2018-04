O rebaixado Mogi atrapalha Santa Cruz Sob o efeito da mala preta, o rebaixado Mogi Mirim conseguiu empatar sem gols com o Santa Cruz, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi-Mirim. O empate atrapalhou os planos do time pernambucano em chegar à segunda fase do campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo em oitavo lugar com 32 pontos, ele pode ser alcançado pela Portuguesa, que, neste sábado, enfrenta o Londrina, no Paraná. O Mogi termina a competição como "campeão dos empates", uma vez que chegou ao seu 12º, com 18 pontos, na vice-lanterna e com passaporte carimbado para a Série C em 2005. O Mogi surpreendeu pela disposição inicial, mostrando que mesmo rebaixado não se entregaria ao visitante, certamente motivado pela mala preta de algum outro clube interessado em roubar a vaga do Santa Cruz. Apesar do domínio inicial do Mogi, aos poucos o Santa Cruz equilibrou as ações em campo. Mas o jogo foi muito fraco em termos de finalizações. O time pernambucano só teve uma boa chance nos pés de Carlinhos Bala, que na pequena área chutou em cima do goleiro Fábio. O panorama não mudou no segundo tempo. O Mogi voltou determinado a abrir o placar, o que não aconteceu pela falta de qualidade de seus atacantes. Gustavinho perdeu duas chances reais no primeiro minuto e aos 13. O técnico Roberval Davino ainda tentou ganhar força ofensiva com a entrada de Ailton no lugar do apagado Finazzi. Ambos são artilheiros do time com sete gols cada. Mas era o Mogi Mirim que continuava perdendo boas chances. Mas ninguém abriu e nem mereceu abrir o placar. Na última rodada, o já rebaixado Mogi Mirim vai enfrentar o São Raimundo, em Manaus. O Santa Cruz receberá o Santo André, no Recife. Todos os jogos da rodada serão disputados no sábado à tarde, dia 25, a partir das 16 horas.