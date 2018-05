'O resultado foi justo', diz técnico do Estudiantes

"No primeiro tempo nós controlamos o jogo e nossa performance era excelente", avaliou Sabella, para quem o Barcelona ficou aquém do esperado na etapa inicial da decisão. "Se compararmos o que o Barcelona tem feito nos jogos, o desempenho não foi tão bom no primeiro tempo, diferentemente do que aconteceu no segundo tempo".

Depois de sair perdendo por 1 a 0, o time espanhol arrancou o empate somente aos 43 minutos da segunda etapa. "Estávamos muito perto de alcançar o nosso sonho, mas no final do dia nós falhamos", disse o técnico do Estudiantes. "O que machuca mais é que nós levamos o empate a poucos minutos do fim do jogo", completou. O gol da virada espanhola veio com Messi, no segundo tempo da prorrogação.

Apesar da decepção, Sabella elogiou o desempenho dos seus jogadores. "Eles fizeram uma partida perfeita hoje. Nós demos o nosso máximo. Seria maravilhoso levar o troféu para casa, mas assim é o futebol e nós perdemos com nossas cabeças erguidas".