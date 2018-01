O Ronaldo de US$ 40.000.000 (por baixo) No dia 25 de abril de 1993, o artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, estreava no Cruzeiro, talvez sem imaginar que o clube mineiro seria o responsável por torná-lo não somente um dos maiores craques brasileiros, mas também um fenômeno de marketing e dinheiro. Se na infância chegou a ajudar sua mãe, Sonia Barata, a vender cachorro-quente na Praça Seca, zona oeste do Rio, hoje, após dez anos de carreira, acumula um patrimônio invejável, de coberturas luxuosas, mansões no exterior, uma universidade e até uma ilha. Leia mais no Estadão