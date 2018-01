Dorival Júnior: 'Santos está conhecendo as forças que possui'

Além de elogiar o desempenho da equipe do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com o primeiro triunfo fora de casa sob o seu comando. O Santos não vencia como visitante desde 17 de março, quando fez 1 a 0 no Londrina, no Paraná, pela primeira fase da Copa do Brasil.

"Nós temos sempre de ter tranquilidade. A equipe está jogando bem e uma hora a vitória fora de casa iria acontecer. Nosso time é jovem, que está conhecendo as forças que possui", comentou o treinador logo após o triunfo no estádio do Corinthians.

Dorival afirma que o Santos mostrou maturidade nos dois duelos contra o Corinthians - já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 na Vila Belmiro - e que mereceu a classificação.

"Acho que nos comportamos como uma equipe, nos 180 minutos. O Santos fez por merecer o placar nos dois jogos. Fico feliz, porque isso mostra um crescimento. Tiramos um grande adversário, que merece nosso respeito, mas fizemos por onde vencê-los", disse o treinador.