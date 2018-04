'O São Paulo está cada dia melhor', afirma Edgardo Bauza

A goleada do São Paulo sobre o Toluca por 4 a 0 nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, no Morumbi, deixou o técnico Edgardo Bauza realizado. A atuação convincente e capaz de encaminhar a classificação para as oitavas de final da competição ganhou do treinador argentino o elogio de que a cada dia o time ganha mais opções e apresenta um futebol melhor.

"Vejo a equipe crescendo todos os dias um pouco mais. Está se transformando em um time difícil para o adversário. O Toluca quase não chutou ao gol, porque não conseguiu. A pressão foi constante. O jogo saiu como planejamos. Estou muito contente", comentou o treinador. Foi o 25º jogo oficial do São Paulo na temporada, o nono pela Libertadores.

A décima vitória no ano compensa a ausência de resultados positivos fora de casa pela grande vantagem construída e também por demonstrar a reação do time na competição. O São Paulo por pouco não foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, ao garantir a vaga às oitavas de final somente na última partida. O tropeço que mais atrapalhou a campanha foi a derrota logo na primeira rodada para o The Strongest, por 1 a 0, no Pacaembu.

"Nesse primeiro jogo a equipe era outra, o nível era outro. Faltava tempo, trabalho, dias de treino. Agora, temos uma identidade, uma característica forte. O que vamos tentar é fazer crescer ainda mais essa equipe", afirmou Bauza, que apesar de elogiar o rendimento do time na temporada, tem um aproveitamento de apenas 51% dos pontos. O argentino confirmou que no jogo de volta, quarta-feira que vem, em Toluca, escalará o goleiro Denis. Suspenso por ter sido expulso em La Paz, contra o The Strongest, o jogador foi substituído por Renan Ribeiro, que acabou sendo pouco exigido. No México, o São Paulo pode perder por até três gols de diferença que estará classificado para as quartas de final da competição.