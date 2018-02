O São Paulo está perdendo o rumo A pressão que domina os jogadores chegou à presidência do São Paulo. A instabilidade do time que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians e apenas empatou com o Gama na Copa do Brasil coincide com um grave momento na vida política do clube. Por um acordo firmado nas eleições, todos os dirigentes colocaram os cargos à disposição de Marcelo Portugal Gouvêa. O presidente está completando um ano, a metade do seu mandato, e pode trocar toda a diretoria se quiser. O cargo mais ameaçado e cobiçado é o do diretor de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva. Leia mais no Jornal da Tarde