O São Paulo vai para cima dos meninos O São Paulo, mesmo escalado de forma cautelosa e com desfalques, promete jogar para vencer o Santos no clássico deste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. "Vamos buscar três pontos e torcer por algum tropeço do Inter para ver se conseguimos o segundo lugar na tabela. Isso vai nos dar muita tranqüilidade", diz Júlio Baptista, um dos responsáveis pelo "cinturão de segurança à zaga" que Rojas implantou como sua marca no São Paulo. Com a escalação de Rogério Ceni, liberado pelo STJD, o plano de Rojas ganha força. Ele passa a ter o principal goleiro da equipe em campo, alguém pronto a salvar o time em caso de fracasso de Jean ou Gustavo Nery. À frente dos zagueiros, Rojas escalou Adriano, Alexandre e Júlio Baptista. Cada um dos três com recomendações específicas no sentido de segurar o time do Santos, conhecido por sua vocação ofensiva. Júlio Baptista é o que se coloca mais à frente. "Meu negócio é segurar o Léo. Ele sobe muito e precisa ser brecado. O Robinho, não. Quem cuida dele é o Tiago. Quando tiver a bola, tento atacar." O que Júlio Baptista fará pela direita será feito por Aílton pela esquerda. Ele ajudará Jorginho Paulista a segurar as avançadas de Renato e Elano e, com a bola dominada, tentará atacar. "Pode ser também que o Leão coloque o Robinho pelo meu lado para se aproveitar que estou voltando a jogar há pouco tempo. Se fizer isso, tudo bem, estou preparado", diz Jorginho Paulista. Reinaldo - Ele volta à Vila depois seis meses. Em dezembro, pelas quartas-de-final do Brasileiro, sofreu uma entrada violenta de Robert, que o afastou dos campos por cinco meses. "Precisei colocar uma placa de titânio de 12 centímetros no tornozelo esquerdo, mas não ficou nenhum trauma." Com Aílton e Júlio Baptista ajudando os laterais, Rojas tem dois volantes de vocação para marcar a entrada de jogadores do Santos pelo meio da área. O maior perigo é Diego. "Se ele entrar com a bola dominada fica difícil desarmar sem fazer falta", diz Alexandre. Não há um jogador escalado para marcar Diego. "Depende do lado que ele vier. E se ele recuar para buscar a bola, vou atrás só até certo ponto. Se ele chegar lá no Paulo Almeida, não vou. A missão fica para um dos meias", explica Alexandre. Além de marcar Diego, os volantes precisarão ajudar os laterais. O trabalho será maior em função do posicionamento de Robinho. Se estiver na esquerda, trabalho para Adriano. Na direita, o assunto é com Alexandre. Mas o São Paulo vai atacar também. Luís Fabiano fica bem à frente, mas também pronto para buscar os espaços às costas de Léo. Terá a companhia de Reinaldo, que inicia a despedida do clube - seu contrato acaba no final do mês. Depois, irá para o PSG. Aílton e Júlio Baptista também têm a responsabilidade de ajudar Luís Fabiano. É o São Paulo de Rojas, cauteloso mas sonhador. "Quero entregar o time bem alto para o novo treinador", diz o chileno, que deve se despedir para a chegada de Tite.