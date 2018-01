O sonho de ser camisa 10. Na TV Qual garoto que gosta de futebol nunca sonhou em vestir a camisa 10 como o Ronaldinho Gaúcho? Pois o reality show ?Joga 10? da Nike, que será exibido a partir de domingo, às 21h30, pela TV Bandeirantes, mostrará 22 garotos de 14 e 15 anos lutando pela chance de ser craque de futebol. O vencedor vai treinar por 15 dias na categoria Sub-15 em um dos times patrocinados pela Nike - Flamengo ou Corinthians - e ainda receberá gratuitamente, por um ano, material esportivo da empresa. O desafio começa pelo trio de jurados - Zagallo, Dunga e Bebeto. Ontem, só Dunga esteve no lançamento. Zagallo ainda se recupera da cirurgia para desobstrução do duodeno (canal que liga o intestino delgado ao estômago), mas vai participar do programa. Ao contrário dos formatos tradicionais de reality show, onde o público é quem elimina os candidatos, quem determinará os perdedores serão os ex-jogadores. "O maior prêmio para esses meninos é jogar futebol, ter a oportunidade de mostrar suas habilidades. Mas não basta ser um bom jogador. O cara tem de desequilibrar, pensar, chamar a responsabilidade para si, liderar o grupo", analisou Dunga, capitão do Brasil na Copa de 1994. Dos 40 mil candidatos inscritos por telefone, apenas 3.500 preenchiam os pré-requisitos do programa: nascidos entre janeiro de 1990 e 10 de abril de 1991, não federados, estudantes e que pudessem atuar no meio-de-campo. Um megaestrutura foi montada dia 8 de maio no Parque São Jorge, sede do Corinthians, onde foi realizada a peneira em um único dia. Ao todo foram usadas 22 câmeras e 400 profissionais trabalharam na gravação. Para chegar aos 22 classificados, Dunga conta que foi fácil. "Fizemos testes básicos como controlar a bola, driblar, passar. Muitos mal conseguiam controlar a bola. Não basta fazer gol, tem de saber bater na bola. Então, se o chute não tinha o som seco, já sabia que o jogador não tinha chance, o som da bola não pode sair murcho." Os 22 aprovados foram levados para o Centro de Treinamento São João do Meriti, no Rio, onde ficaram confinados por duas semanas e passaram por testes de habilidade, avaliação física, psicológica, coletivos com times do Rio e a participação de jogadores profissionais como Robinho (Santos), Cicinho (São Paulo), Kléber (goleiro do Fluminense) e Júnior (Flamengo). A disputa será em dez capítulos (o primeiro e o último terão uma hora de duração e os demais, 30 minutos). A final será dia 7 de agosto. Também não foi revelado quantos garotos estarão na finalíssima e o local do último capítulo. Dunga, ex-volante da Seleção Brasileira, diz que se participasse do programa não venceria, apesar de ter as qualidades de um camisa 10 - comandar a equipe, organizar o jogo. "Posso não ter sido um camisa 10, mas marquei os melhores camisas 10 do mundo." O projeto surgiu no início do ano, quando a Nike procurou a Band. "Um dos exemplos que nos serviu de inspiração foi o Cafu (lateral do Milan e da Seleção), que foi 10 vezes rejeitado em peneiras", diz Patricia Chaccur, gerente de propaganda da Nike.