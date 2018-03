O super-herói Kaká vive dias de vilão Kaká pega a bola na intermediária, arranca até a área adversária e abre o placar para o São Paulo contra o Paraná. Na arquibancada, uns comemoram, outros vaiam. Por que o maior herói são-paulino da atualidade virou vilão de repente? O meia ?falhou? na estratégia de marketing ao dizer que está se preparando para ir à Europa e que sonha jogar no Primeiro Mundo, mostram os torcedores. ?O Kaká não está querendo dividir as bolas, só pensa em ir para a Europa, quer sair do São Paulo?, declarou Nilton César, da Torcida Uniformizada Dragões da Real. Além de hostilizado diante do Paraná, foi chamado ironicamente de ?Barbie?, aquela famosa boneca americana. Os são-paulinos acham que está ?pipocando? e não perdoam seu desejo de deixar o clube, embora nunca tenha afirmado isso diretamente. Apenas comentou que tem como objetivo profissional atuar num grande clube europeu. As atividades extracampo causam má impressão. Parte da torcida pensa que o atleta não se dedica aos treinos como deveria. Há duas semanas, passou a tarde distribuindo autógrafos num shopping. Vem gravando comerciais de tevê e participando de alguns eventos. Em nenhum momento, porém, deixou de cumprir suas obrigações. O site da Dragões da Real não lhe poupa críticas. ?Dando mais uma prova de que sua cabeça está bem longe do Morumbi, Pipokaká só tinha uma preocupação depois de ser vaiado pelo segundo jogo consecutivo: a seleção brasileira?, dizia um texto posto no ar hoje. O meia havia declarado, após a partida de domingo, que o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, ?olha o jogador e não o que o torcedor fala?. Apesar de ter conquistado status de ídolo, ainda lhe falta um grande título ? ganhou só um Rio-São Paulo, em 2001. Nas decisões mais recentes, não conseguiu levar a equipe para as semifinais do Brasileiro de 2002 e não participou, por contusão, do último confronto da final do Paulista contra o Corinthians, do qual sua equipe saiu derrotada. Na semana passada, o time caiu diante do Goiás, na Copa do Brasil. ?Estou tranqüilo, fazendo a minha parte, não é legal ser vaiado, mas preciso ter personalidade para superar isso.? O diretor de Futebol Juvenal Juvêncio e o técnico interino, Roberto Rojas, acreditam que a bronca da torcida é passageira, mas reconhecem que Kaká ainda não voltou à melhor forma, após a contusão. O meia seguirá, no entanto, recebendo tratamento de craque pela cúpula são-paulina, que torce para receber uma boa proposta para negociá-lo. Não mais que US$ 12 milhões são suficientes para tirá-lo do Morumbi. Apoio da família ? Kaká e seu empresário, Wagner Ribeiro, não pensam em pedir ajuda a um psicólogo. O jogador tem apoio dentro de casa. Seus pais, Bosco e Simone, não o abandonam em nenhum momento. Na noite de domingo, conversaram bastante com o jovem de 21 anos. Hoje, dia de folga dos titulares do São Paulo, a mãe caprichou no almoço. Preparou, de sobremesa, pavê de chocolate. ?É preciso ser provado para ser aprovado. É isso que o Kaká está vivendo e vai aprender com esse momento?, comentou dona Simone. ?É lógico que está triste, mas o Kaká está tendo equilíbrio sobrenatural.? O são-paulino passou a segunda-feira em casa, tentando ?esfriar a cabeça?. À tarde, recebeu amigos, com os quais jogou videogame. Trocou idéias com colegas que freqüentam a mesma igreja e, claro, achou tempo para a namorada, a modelo Carolina Celico.