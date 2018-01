O terceiro Fabiano chega ao São Paulo Com o passe emprestado pelo Internacional de Porto alegre até o final do ano, Luiz Fabiano de Souza, de 25 anos, se apresentou nesta quinta-feira ao São Paulo e já iniciou os treinos. Mas, ele calcula que precisará de pelo menos 10 dias para entrar em forma. Como o Tricolor tem outros dois Fabianos no elenco, sendo um deles Luiz Fabiano, o novo contratado será chamado de Fabiano Souza. Ele é mais uma atacante num elenco que já tem França, Sandro Hiroshi, Renatinho, Oliveira, Ilan e Luiz Fabiano. "Vou ter de trabalhar bastante para garantir uma vaga no time titular e garantir minha contratação em definitivo", disse o novo reforço tricolor. O empréstimo é até o final do ano, com preço do passe estipulado. Como tem contrato de três anos com o Inter, Fabiano Souza não terá direito ao passe livre a partir do dia 26 de março, quando entra em vigor a nova legislação.