'O título tirou um peso das costas', diz Jayme de Almeida no Flamengo

RIO - Mais do que o 33.º título estadual, e diante do rival Vasco, a conquista deste domingo "tirou um peso das costas" do Flamengo. Foi o que afirmou o técnico Jayme de Almeida na entrevista coletiva ao final do jogo que terminou empatado por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, lembrando a eliminação precoce na Libertadores da América, no meio da semana. "A gente tinha uma maneira de tirar aquela derrota, que era sendo campeão hoje", afirmou Jayme.

"Eu tinha certeza que precisávamos fazer uma partida boa, ia ser muito ruim perder diante de toda essa torcida que veio aqui", continuou. A mesma opinião teve o lateral-direito Léo Moura. "Foi ruim demais sair da Libertadores daquela forma, por isso era importante este título. Agora começa uma nova história no Brasileiro, logo mais adiante tem a Copa do Brasil, e este título vai nos dar muita força", avaliou, em entrevista ao SporTV.

Jayme de Almeida também comentou a opção por escalar o time com reservas na primeira fase do Carioca - nas palavras do próprio técnico, foram "99,9% dos jogadores do elenco" usados até agora na temporada. "Desde o primeiro dia juntamos os atletas e falei que iríamos utilizar todos", revelou. "Acho que eles acreditaram, e nunca tive em nenhum momento receio de colocar este ou aquele jogador", completou.