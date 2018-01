O triste destino do nono colocado O regulamento do Campeonato Paulista deste ano determina que os oito primeiros colocados avancem para as fases finais, enquanto os últimos times disputem um rebolo para definir os dois rebaixados. E o nono? De acordo com a Federação Paulista de Futebol, o nono colocado não disputa mais nada, encerra sua participação e se classifica automaticamente para o Paulista de 2004. Fica a pergunta: prêmio ou castigo? Leia mais no Estadão