O Uruguai tenta reencontrar seu futebol na Copa das Confederações

SÃO PAULO - O Uruguai chega ao Brasil para a disputa da Copa das Confederações em uma situação delicada nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2014. Por causa disso, o time não tem tantos motivos para festejar a participação pela segunda vez no torneio e sabe que terá de reencontrar seu futebol para não ficar fora do Mundial. De qualquer forma, é uma seleção que pode ser apontada como uma das forças do torneio, pois conta com um poder de fogo muito grande. A começar pelos artilheiros Luis Suárez, um dos goleadores do Campeonato Inglês, e Edinson Cavani, estrela do Campeonato Italiano pelo Napoli. Sem contar com Diego Forlán, que vem fazendo uma grande temporada no Internacional e foi a sensação da Celeste na Copa de 2010, sendo inclusive eleito o melhor jogador do torneio.

Na defesa, o capitão Diego Lugano é o grande xerife e o lateral-esquerdo Martín Cáceres, da Juventus, é peça importante no esquema tático do técnico Óscar Tabárez. O ponto fraco talvez seja o goleiro Fernando Muslera, que não consegue manter uma boa regularidade. De qualquer forma, o Uruguai espera conquistar a tão sonhada taça. "A Copa das Confederações é o único título que falta para o futebol uruguaio. É como o ouro olímpico para o Brasil", diz Lugano.

Ele cita que a seleção já conquistou a Copa do Mundo, a Olimpíada, a Copa América e o Pan-Americano. Ou seja, a equipe terá a possibilidade de no Brasil ganhar o único troféu que falta em sua galeria. Para isso, aposta no trabalho feito por Tabárez, que assumiu a equipe em 2006 e promoveu um trabalho de base. Na Copa de 2010 a Celeste surpreendeu com o quarto lugar e no ano seguinte faturou a Copa América, garantindo a classificação para a Copa das Confederações de 2013.

Tabárez tem o grupo nas mãos, mas também se mostra apreensivo pelos últimos resultados ruins nas eliminatórias. De qualquer forma, ele sabe que o Uruguai pode reencontrar seu futebol e tentar mais uma vez fazer história com uma equipe que mostra, além da tradicional raça, talento, técnico e um grande poder ofensivo.