OAB quer sede do STJD em Brasília O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rubens Approbato Machado, sugeriu nesta terça-feira, em audiência pública na CPI da CBF/Nike, a transferência para Brasília da sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). "É uma questão lógica. É em Brasília onde estão localizados os Poderes da República. Os tribunais. Até contribuiria para descentralizar as decisões", justificou. O presidente da OAB também sugeriu alteração na composição do tribunal. "Além dos membros auditores que já integram o Tribunal, seriam indicados mais dois membros pelas federações regionais, sem direito à reeleição e com rodízio por federação a cada término de mandato". Para Approbato Machado, "o bom funcionamento desta Justiça requer que seja incluído um artigo que vai ampliar o poder de julgamento da justiça desportiva, principalmente na área trabalhista".