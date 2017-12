Obediência tática dá vaga a Renato "Jogar na Seleção é fácil. Difícil foi fazer o teste no Guarani quando eu era moleque. Estou tranqüilo e pronto para jogar." A declaração é do volante santista Renato, que amanhã começará jogando pela primeira vez com a camisa da Seleção, no jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. É em sua facilidade para desarmar sem cometer faltas e chegar ao ataque que Carlos Alberto Parreira aposta para ter mais uma arma para superar o bloqueio uruguaio. E Renato tem na ponta da língua as instruções que recebeu para a partida desta quarta-feira à noite. "Vou formar um triângulo na marcação com o Gilberto Silva e o Zé Roberto e terei liberdade para ajudar o Cafu no apoio pelo lado direito." Será um papel semelhante ao que Zé Roberto fará pela esquerda com Júnior e que Émerson não vinha conseguindo cumprir?. Renato conquistou rapidamente seu espaço na Seleção. Foi convocado pela primeira vez para as partidas contra Colômbia e Equador, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias. Nas duas entrou no lugar de Émerson e mostrou serviço, contribuindo para a equipe subir de rendimento. Depois da vitória sobre o Equador, nasceu uma pressão da opinião pública sobre Parreira para que o colocasse como titular em lugar de Émerson. O treinador confiou no jogador da Roma para a partida contra o Peru, mas novamente o trocou por Renato no segundo tempo. E agora chegou à conclusão de que já pode confiar no santista para começar uma partida contra um adversário tradicional como o Uruguai. Além de desbancar Émerson, Renato venceu a concorrência com Juninho Pernambucano, outra opção que Parreira tinha para melhorar a qualidade do passe e dar mais criatividade ao meio-de-campo. Para o ano que vem - as Eliminatórias só recomeçarão em março -, ele terá mais um rival na luta para ser titular da Seleção: o pentacampeão Kléberson. Renato ressalta sua obediência tática. O ex-jogador do Atlético Paranaense seria titular na estréia nas Eliminatórias, mas sofreu uma luxação no ombro esquerdo jogando pelo Manchester United e teve de ser cortado. Ele voltou aos treinos, mas ainda não estava em condição de ser convocado para as partidas contra Peru e Uruguai. Por enquanto, Renato não quer pensar no aumento da concorrência. Ele quer é saborear a satisfação de ser titular da Seleção pela primeira vez. "O sonho de todo jogador é chegar à Seleção. Depois que chega, o sonho é ser titular. E este dia chegou para mim. Vou lutar muito para ajudar o Brasil a conseguir os três pontos." Ele desconfia que sua obediência tática foi decisiva para que Parreira o escalasse para o jogo de amanhã. "Fiz tudo o que ele me pediu em todas as vezes que entrei." O volante já conhecia Parreira do tempo em que ele dirigiu o Santos, no final do Campeonato Brasileiro de 2000. Foram poucos jogos, apenas seis, mas o suficiente para ficar com uma ótima impressão do treinador que agora lhe oferece a oportunidade de realizar um sonho. "O Parreira me dava muita tranqüilidade para jogar e foi importante para ajudar a melhorar o meu posicionamento."