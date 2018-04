Obina afirma ter inspiração divina em clássicos

O atacante Obina marcou gols contra Fluminense, Botafogo e Vasco quando defendia o Flamengo. Também era considerado arma especial do Vitória nos confrontos contra o Bahia. E pelo Palmeiras, manteve a fama de especialista em clássicos: marcou um gol contra o Santos e três contra o Corinthians. Esperando completar o ciclo paulista contra o São Paulo no domingo, no Morumbi, Obina afirmou que essa especialidade em clássicos vem da inspiração divina.

"Eu sou um cara abençoado por Deus. Não só pelos gols que já marquei, mas também por estar vestindo a camisa do Palmeiras", declarou o atacante. Embora preveja um confronto difícil contra o tricampeão brasileiro, Obina garantiu que o Palmeiras tem time para derrotar o São Paulo no Morumbi.

"Aqui, a gente só fala de Palmeiras. Claro que vamos estudar o São Paulo, mas sabemos da nossa competência e das nossas qualidades. Temos time para vencer e vamos tentar buscar isso no domingo", salientou.

Com a vitória, o Palmeiras pode abrir sete pontos de vantagem sobre o rival. Obina considera a vantagem importante, mas acha prematuro para falar em decisão. "Se a gente ganhar, vamos abrir sete pontos e é claro que isso vai pesar. Mas não vai decidir nada. São muitas rodadas pela frente, tem que ter paciência", concluiu.