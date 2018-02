Obina culpa crise na aviação por atrasos no Flamengo O atacante Obina foi o único jogador do Flamengo que ainda não se apresentou para a temporada de 2007. Por ter faltado dois dias seguidos, a diretoria rubro-negra chegou a estudar a possibilidade de lhe aplicar uma multa, mas desistiu da idéia. Obina alegou não ter conseguido embarcar em um vôo na Bahia rumo ao Rio, por causa da crise na aviação brasileira. Para demonstrar que não estava mentindo, o jogador optou por realizar a viagem de carro e a previsão é a de que chegue nesta quinta à Gávea. Diante da explicação, o supervisor de Futebol do Flamengo, Isaías Tinoco, assegurou que o atleta está livre de punição. Com o final dos exames médicos, o grupo do Flamengo começa nesta quinta a concentração para a pré-temporada. Até o dia 13, os jogadores se dividirão entre os treinos na Gávea e no CT de Vargem Grande e o descanso num hotel da Barra da Tijuca. No dia 15, a delegação rubro-negra deixa o Rio e vai para Itu, no interior de São Paulo. O retorno está previsto para o dia 20 . A estréia no Campeonato Carioca será no dia 25, contra a Cabofriense, no Maracanã.