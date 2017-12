Obina deve ser a novidade do Flamengo O atacante Obina se recuperou de uma contratura na coxa esquerda e deve retornar ao Flamengo no confronto de amanhã, contra a líder Ponte Preta, no Estádio Luso-Brasileiro. O zagueiro Fernando, que sofreu uma fisgada na coxa direita durante o jogo contra o Palmeiras, na quinta-feira passada, ainda é dúvida. O clima na Gávea melhorou muito depois da vitória sobre o Botafogo, no domingo, quando o time chegou aos 16 pontos e deixou a zona de rebaixamento.