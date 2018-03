Obina é poupado no treino do Flamengo O esforço físico do atacante Obina no jogo contra o Santos, no domingo passado, lhe rendeu elogios e dores na coxa. Por causa da contusão, o jogador do Flamengo foi poupado no treino coletivo desta quarta-feira, na Gávea. Ele fez exercícios na piscina, sob orientação dos médicos do clube, mas nem cogita ficar fora do confronto contra o São Caetano, domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. "Senti que a musculatura ficou contraída. É melhor parar um dia e se cuidar do que agravar a contusão e desfalcar a equipe por um tempo maior", explicou Obina, que deve treinar normalmente nesta quinta-feira. O técnico Celso Roth vai promover o retorno do zagueiro Júnior Baiano à equipe titular. A tendência é que Fabiano seja barrado.