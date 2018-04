Obina, ex-América-MG, acerta contrato com clube do Japão

O atacante Obina e o volante Doriva deixaram o América Mineiro rumo ao Japão. Eles são os novos reforços do Matsumoto Yamaga, que foi vice-campeão da segunda divisão do futebol japonês na última temporada e subiu para a elite da J-League.

A saída de Obina do time mineiro já era esperada há algumas semanas. Dirigentes do clube indicavam que o jogador de 31 anos não seguiria no América, que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro na quinta colocação e não obteve o acesso à elite.

Uma das referências do América na temporada 2014, Obina marcou 20 gols: seis pelo Campeonato Mineiro, treze pela Série B e um pela Copa do Brasil. Apesar dos números, não agradou a diretoria para seguir na equipe em 2015.

Será a terceira experiência de Obina fora do País. Antes de se transferir para o Japão, ele já atuou na Arábia Saudita, no Ittihad, entre 2004 e 2005, e também na China. Ele defendeu as cores do Shandong Luneng entre 2011 e 2013.

Doriva, de 27 anos, também já teve experiência internacional. O volante jogou no futebol grego de 2008 até 2011, em três equipes diferentes: Karditsas 1904, Thrasyvoulos e Xanthi. No Brasil, atuou em Figueirense, Criciúma, Madureira, Tombense e Guarani.