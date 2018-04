Obina quer deixar nome na história do Atlético-MG

"A expectativa de jogar no Atlético é a melhor possível. Chego para ajudar a equipe a vencer, a conquistar títulos, e para tentar fazer a minha história no clube", afirmou o atacante, que assinou contrato por três anos.

A oportunidade de reencontrar Vanderlei Luxemburgo - estiveram juntos no Palmeiras em 2009 - também motiva o jogador. "Já tenho um entrosamento com alguns jogadores, já conheço a filosofia do treinador, que é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, e fico feliz por trabalhar em um grupo que já tenho algumas amizades. Isso é sempre bom", comentou.

Calorosamente recebido pelo torcedor no aeroporto, Obina agradeceu ao apoio e prometeu atuar com motivação. "A recepção no aeroporto foi impressionante. A torcida do Atlético é muito calorosa, e isso dá ainda mais motivação para dar o máximo dentro de campo. O torcedor foi maravilhoso comigo desde a minha chegada", completou.