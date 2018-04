Obina quer jogar ao lado de Adriano no Flamengo

O atacante Obina foi a principal novidade na reapresentação do Flamengo nesta terça-feira, após o período de férias. Emprestado ao Palmeiras, ele está de volta ao clube e disse que espera não ser negociado com outro clube. Além disso, quer formar a dupla de ataque do time da Gávea com Adriano.

"Eu venho para lutar pelo meu espaço, independente de quem possa vir, estou aqui para lutar pela vaga. O Flamengo tem um grande jogador, que é o Adriano, e jogar ao lado dele vai ser gratificante demais para mim. Vou lutar por isso e procurar meu espaço novamente", afirmou Obina, descartado pelo Palmeiras após brigar com Maurício no intervalo de partida contra o Grêmio.

Apesar de reconhecer que Obina tem características parecidas com as de Adriano, o técnico Andrade não descarta escalar os centroavantes juntos. "Se o Obina tiver oportunidade e começar a fazer gols, quem sou eu para dizer que ele vai ser reserva? O jogador é quem vai dizer se vai ser titular ou reserva. Se ele iniciar o ano bem, vai ficar entre os 11. Esperamos gols dele", disse.