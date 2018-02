Obina reaparece no Flamengo, mas acima do peso Com dois dias de atraso, o atacante Obina se reapresentou nesta quinta-feira ao Flamengo. Apesar de não ter recebido multa pelas faltas nos treinos de terça e quarta - alegou problemas no vôo da Bahia para o Rio -, o jogador foi repreendido pela diretoria do clube por ter ?engordado? durante as férias. ?Agora é procurar trabalhar para ficar em forma o mais rápido possível?, disse Obina, que passou as férias na Bahia e é conhecido por não resistir às refeições preparadas por sua mãe. No ano passado, ele já tinha enfrentado problemas com excesso de peso. Depois de terminar 2006 como um dos principais jogadores do Flamengo, Obina já traçou os planos para este ano. Destacou que quer superar seu recorde de gols em uma única temporada: 38. ?Acho que posso fazer até mais um pouco. Fiz essa marca quando estava no Vitória. Espero ter mais oportunidade para marcar os gols?, afirmou o atacante. Apesar estar com o grupo completo, agora com a reapresentação de Obina, o técnico Ney Franco corre o risco de ficar sem o atacante Sávio. O jogador ainda tem contrato até o final do ano com o Flamengo, mas interessa à Real Sociedad, da Espanha. Para ficar com Sávio, a Real Sociedad já teria feito um acordo com o Zaragoza, o antigo clube dele na Espanha - de onde veio para o Flamengo no segundo semestre de 2006. Com não há multa rescisória, o clube espanhol precisa agora apenas convencer o atacante com uma boa proposta salarial, o que deve tentar fazer nos próximos dias.