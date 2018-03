Obina se sente responsável por derrota Em uma autocrítica, o atacante Obina, do Flamengo, assumiu a culpa pela derrota para o Internacional, por 1 a 0, no domingo, em Porto Alegre. Na ocasião, ele desperdiçou um contra-ataque, que resultou no único gol da partida. Abatido, o jogador rubro-negro explicou a jogada. "Recebi um passe excelente do Jônatas e éramos três do Flamengo contra um defensor do Internacional. Achei que estava só, perdi a posse da bola e ainda levamos o gol", declarou Obina, que espera dar "a volta por cima" no confronto contra o Santos, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. "Não me senti bem depois do jogo e achei melhor ficar no quarto do hotel, em Porto Alegre. Agora, tenho que erguer a cabeça. Me senti responsável pela derrota", completou Obina.