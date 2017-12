Obina será a novidade do Flamengo O atacante Obina será a atração do Flamengo no jogo de domingo, contra o Paysandu, no Estádio Luso-Brasileiro. Ele se recuperou de contusão na coxa esquerda e disse estar bem fisicamente para voltar a fazer gols, com o intuito de afastar a equipe rubro-negra da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Sei que estou devendo bom futebol, mas espero ajudar o Flamengo a vencer", declarou Obina, que negou qualquer problema de relacionamento com o técnico Celso Roth, demitido segunda-feira. "Ele é uma pessoa excelente, um grande treinador, um pai que eu tinha na Gávea. Me ajudou muito e espero trabalhar novamente com ele."