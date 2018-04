Obina tem lesão leve, mas não deve desfalcar Palmeiras

Após deixar o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Vitória, no último domingo, em Salvador, o atacante Obina foi reavaliado na reapresentação do Palmeiras nesta terça-feira. O jogador havia sentido uma lesão no tornozelo direito, e foi constatado que ele sofreu um leve edema na região. No entanto, Obina não deve desfalcar o time na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem praticamente garantiu a presença do atacante no dia 23, no Mineirão, é o médico Rubens Sampaio. "Ele apresentou um leve edema, mas já iniciou os primeiros trabalhos de musculação e, se tudo ocorrer bem, deverá ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro. Foi uma torção leve, o que deverá permitir que ele volte o quanto antes aos treinos de campo", explicou Sampaio.

Além de Obina, outro que deve atuar diante dos mineiros é o zagueiro Maurício Ramos. Fora do time desde o clássico com o São Paulo, com uma lesão na coxa direita, o defensor trabalhou com bola nesta terça e tem boas chances de se recuperar a tempo. Já os atacantes Lenny e Marquinhos, que voltaram a realizar atividades com bola, ainda devem demorar mais para concluir a recuperação.