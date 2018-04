Obina treina e deve jogar pelo Palmeiras na quarta-feira

O atacante Obina foi a principal novidade do treinamento tático e de finalizações desta quinta-feira do Palmeiras na Academia de Futebol. Liberado pelo departamento médico, ele deve ter condições de enfrentar o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte.

"Ocorreu tudo bem, não senti dor nenhuma", comemorou Obina, que precisou ser substituído durante a derrota do Palmeiras para o Vitória por 3 a 2, no último domingo, por conta de uma torção no tornozelo direito.

O zagueiro Maurício Ramos, recuperado de lesão na coxa direita, participou normalmente da atividade. "A minha recuperação foi perfeita e eu tenho que agradecer o departamento médico e os fisioterapeutas do clube. Estou pronto para ajudar o Palmeiras no Mineirão", disse.

Assim, Lenny é o único jogador que segue trabalhando em separado no Palmeiras. O atacante, em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, deve ser liberado para treinos com o grupo na próxima semana.