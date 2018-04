Obina treina, mas segue como dúvida no Palmeiras

O atacante Obina treinou com bola no Palmeiras nesta sexta-feira, mas ainda não sabe se enfrentará o Botafogo, sábado, no Palestra Itália. Embora as dores no tornozelo tenham diminuído, o jogador revelou que se sentiu travado.

"Meus movimentos ainda estão um pouco limitados, mas as dores diminuíram bastante. Vamos esperar até a hora do jogo", afirmou o atacante, que sentiu o tornozelo direito no início da semana e desfalcou o Palmeiras na partida contra o Atlético Mineiro, quarta-feira.

Para o médico do clube, Vinícius Martins, será possível saber se Obina tem condições de jogo momentos antes do início do confronto. "Dependendo de como for, podemos até fazer um teste nos vestiários antes do jogo, assim como foi feito contra o Atlético", explicou.

Foram relacionados para a partida contra o Botafogo, além de Obina, os atacantes Ortigoza, Willians, Marquinhos, Daniel Lovinho e Robert, que pode fazer sua estreia pelo Palmeiras.