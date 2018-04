Objetivo da Ponte é a Libertadores Surpresa com a sua situação no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta sonha em terminar a temporada entre os quatro primeiros colocados para garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Ou, na pior das hipóteses, ficar perto disso para assegurar sua participação na Copa Sul-Americana de 2005. Diretoria, comissão técnica e jogadores já esqueceram o empate sem gols com o Palmeiras, na última quarta-feira, em Campinas. Reunidos num almoço, na tarde desta quinta, todos avaliaram a participação do time na competição, com 46 pontos e entre os líder. O inesperado encontro serviu como motivo para o cancelamento do treinamento previsto pela comissão técnica para o período da tarde. O técnico Nenê Santana está confiante no futuro do time no Brasileiro. "Precisamos manter este mesmo ritmo, procurando somar pontos em todos os jogos. É claro que teremos tropeços, mas temos que manter nosso objetivo de pé." O elenco volta aos treinos nesta sexta-feira, quando a comissão técnica fará uma programação especial para os próximos dias. Afinal, a Ponte só volta a jogar na próxima quinta-feira, diante do Coritiba, na capital paranaense, pela 29ª rodada. O zagueiro Luís Carlos, expulso, e o lateral-esquerdo Bill, suspenso com três cartões amarelos, serão os desfalques para esta partida.