Objetivo de Nelsinho é Seleção Em sua primeira entrevista como novo técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista mostrou estar cheio de planos e muita ambição. "Minha transferência para o São Paulo nada teve a ver com questões financeiras e sim com com um projeto que tenho para o futuro, que é chegar à seleção brasileira", explica o treinador. Nelsinho quer fazer com que o Tricolor recupere o prestígio. "Um clube como o São Paulo não pode disputar uma competição sem pensar em título", diz o treinador. Para os jogadores o técnico dá um aviso. "Pretendo reunir o grupo na segunda-feira", afirma. O treinador preferiu não fazer muitos comentários sobre possíveis contratações, mas confirmou que o São Paulo está próximo de um acerto com o volante colombiano Rincón. "Pelo que eles (dirigentes do Tricolor) falaram, faltam apenas detalhes para a negociação ser concretizada." Nelsinho descarta a possibilidade de mudanças profundas na equipe. "Todos os jogadores do atual elenco estão nos meus planos", disse sem, no entanto, descartar a vinda de reforços indicados por ele. "Temos pela frente a Copa dos Campeões, a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro e, como teremos problemas de cartões e contusões, vamos precisar de mais de um jogador para cada posição." O técnico não quis comentar os problemas internos entre jogadores e o diretor de futebol do São Paulo, José Dias, por questões salariais.