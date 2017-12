Objetivo do Flamengo é a Sul-Americana Sem condições de obter a classificação para a Copa Libertadores da América de 2004, o Flamengo quer melhorar sua posição na tabela para, pelo menos, terminar o Campeonato Brasileiro de forma mais honrosa. Para tanto, precisa vencer o Criciúma neste sábado, às 18 horas, no Maracanã. Mas o time carioca está cheio de desfalques. "Já escapamos do rebaixamento e não temos como conseguir a vaga para a Libertadores. Mas podemos garantir a da Sul-Americana", lembrou o goleiro Júlio César. O técnico Waldemar Lemos, que ainda não sabe se vai continuar no cargo depois do término do Brasileiro, tem o mesmo pensamento. "Se temos como obter algo, então não vamos desistir." Ao longo da semana, Waldemar teve que quebrar a cabeça para formar o meio-de-campo. Tudo porque os meias Felipe e Fábio Baiano estão machucados e Igor cumpre suspensão. E Andrezinho, que vinha atuando no time titular, foi convocado por Marcos Paquetá para a seleção brasileira Sub-20 que vai disputar o Mundial da categoria no fim do mês. No caso de Felipe, o jogador está recuperado da contusão no púbis, mas seu retorno está previsto para a rodada seguinte, contra o Internacional. De acordo com o médico do Flamengo, José Luiz Runco, deve haver um cuidado especial com o atleta. Principalmente para evitar que ele volte a sentir dores na região pubiana. Felipe não atua numa partida desde o dia 21 de setembro, quando o Flamengo enfrentou o Goiás, pelo Brasileiro. Ele tem contrato com o clube até o final de dezembro e já manifestou o desejo de permanecer em 2004.