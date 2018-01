Objetivo do Santos é abrir vantagem no 1.º jogo das finais O Santos já definiu a tática para a final do Campeonato Paulista, contra o São Caetano. A idéia é vencer o primeiro jogo, no domingo, para conseguir uma boa vantagem na partida de volta, marcada para o dia 6 maio. Afinal, no meio dessa decisão, durante a semana que vem, o time santista terá um importante compromisso pelas oitavas-de-final da Libertadores. ?Seria importante fazer um resultado confortável, ganhando por um ou dois gols de vantagem, se bem que não podemos nos descuidar, porque o São Caetano tem jogadores perigosos na frente?, admitiu o volante Rodrigo Souto, acreditando que o Santos pode surpreender o adversário, ao contrário do que aconteceu nas semifinais contra o Bragantino. ?Vai ser bom para Zé Roberto e Marcos Aurélio, que vão velozes.? "O primeiro jogo vai determinar o que teremos que fazer no segundo. Aprendemos com os erros dos outros e não vamos fazer o mesmo?, disse o zagueiro Adaílton, referindo-se à maneira como o São Paulo jogou contra o São Caetano, na semifinal do Paulistão. ?Acredito que o jogo vai fluir e haverá mais espaço para se jogar." Pensando nessa reta decisiva em dois campeonatos diferentes, o técnico Vanderlei Luxemburgo deu uma folga prolongada aos jogadores do Santos, após o jogo de domingo passado, contra o Bragantino. Assim, o elenco só voltou a treinar no final da tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.