Oblak vai operar o ombro e desfalcará o Atlético de Madrid por pelo menos 3 meses

O Atlético de Madrid vai ficar sem seu goleiro titular por pelo menos três meses. Nesta terça-feira, o clube confirmou que Jan Oblak sofreu lesão no ombro esquerdo e terá que ser submetido a cirurgia depois de se lesionar no jogo de segunda-feira contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Na partida no El Madrigal, vencida pelos donos da casa por 2 a 0, Oblak se machucou a cair sobre o ombro após uma saída pelo alto. De acordo com nota divulgada pelo Atlético, ele sofreu a chamada lesão de Bankart, causada por luxação recorrente no ombro.

A lesão no jovem goleiro de 23 anos vem em momento ruim para o Atlético de Madrid, que é só o sexto colocado no Campeonato Espanhol e encara o Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele não só não participa desses duelos como não pega o Barcelona pelo Espanhol. Com sorte, volta a tempo de enfrentar o Real Madrid, dia 9 de abril.

O esloveno é titular do Atlético de Madrid desde março do ano passado e, desde então, nunca havia se lesionado. Na Copa do Rei, quem joga como titular é o Moyà, veterano de 32 anos, ex-Mallorca e Getafe, que agora deve assumir a posição no Espanhol e na Liga dos Campeões. Outra opção para Diego Simeone é confiar no jovem português André Moreira, de apenas 21 anos, contratado este ano após se destacar no União da Ilha da Madeira.